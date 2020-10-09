Работа поликлиник не приостановится из-за коронавируса в Подмосковье

При второй волне заболеваемости COVID-19 в Подмосковье штатно работают все медицинские организации. При первой большинство поликлиник закрывались. Об этом рассказала глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

«Отличие настоящего периода заключается в том, что плановая помощь, экстренная и в прошлый раз не ограничивалась, но в этот раз и по плановой помощи все поликлиники работают в штатном режиме. То есть никаких закрытий, приостановлений у нас не будет», — пояснила Стригункова.

По словам главы регионального Минздрава, стационары, которые перепрофилируются на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, будут перемашрутизироваться в отдельные больницы.

Также Стригункова рассказала, что все медицинские учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на три месяца вперед. Больницы и поликлиники получают их централизованно. В дальнейшем объем СИЗ планируют нарастить.

«В первую волну была тяжелая ситуация с СИЗ, мы ее разрешили. Но было сложно произвести закупки с учетом, что все СИЗ производились за рубежом в нужных нам объемах. На тот момент, чтобы эти сложности разрешить, мы перешли на централизованную закупку. Эту схему мы сохраним и сейчас, несмотря на то, что у нас появилось достаточное число производителей на территории области, которые продают почти все виды СИЗ», — добавила Светлана Стригункова.

Для врачей поликлиник Подмосковья подготовили новые машины, которые будут доставлять их к пациентам. Там удастся расширить охват посещения заболевших на дому.