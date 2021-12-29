Работа общественного транспорта Подмосковья изменится в новогодние праздники

В Новогодние праздники в Московской области частично изменится график работы общественного транспорта. Об изменениях напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автобусы по территории Подмосковья 31 декабря будут ездить согласно расписанию будних дней, до трех часов ночи. 1,2,7 и 9 января поездки автобусов будут осуществляться согласно расписанию воскресенья. В остальные дни праздников поездки будут осуществляться по графику субботы. В целом на январских каникулах на дороги Подмосковья выйдут порядка 7,5 тысячи автобусов.

30 декабря пригородные поезда будут работать по расписанию пятницы. Отдельные электрички немного поменяют свое расписание, однако все изменения будут лишь точечными. 31 декабря и в период с 1 по 8 января поезда будут работать по расписанию субботы. Кроме того, будут запущены дополнительно 106 поездов, которые нацелены на удобство жителей, если им понадобятся поездки на каникулах.

9 января электрички будут курсировать по расписанию воскресенья. Запустят также пять дополнительных поездов до до Балашихи, Рязани и Калуги.

На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января поезда будут ходить до 2:30. На МЦД-1 в ночь на эти дни будут курсировать также десять дополнительных электричек по маршруту Одинцово — Лобня — Одинцово, и еще несколько маршрутов на новогодние праздники.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили всем жителям и гостям Подмосковья, что в новогодние праздники очень важно заранее уточнять график движения того или иного транспорта, чтобы некоторые изменения не усложнили поездку.