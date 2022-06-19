«Работа не кончается ни на минуту». Семья потомственных кардиологов Подмосковья отметила День медика

Традиционно День медицинского работника в семье потомственных кардиологов Михаила и Леонида Гинзбургов проходит за праздничным столом и разговорах о работе. По признанию врачей, работа не оставляет ни днем, ни ночью.

В семье Гинзбургов на каждый День медика принято считать количество лет, которые династия занимается кардиологией. Уже около 160 лет три поколения Гинзбургов спасают жизни, Михаил и Леонид — отец и сын. Гинзбург-старший заведует кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы, младший — работает на аналогичной должности в Домодедовской областной клинике.

Гинзбурги рассказали как проходят их праздничные ужины.

«Телефоны никогда не отключаем, находимся на связи со своими коллективами. Только о работе и разговариваем. Работа не кончается ни на одну минуту, она продолжается в вечернее и даже ночное время», — поведал глава семейства.

Леонид рассказал, что династию кардиологов начал его отец в 1945 году, с тех пор в семье повелось — спасать сердца. Его внуки тоже в будущем хотят стать «как папа и дедушка» — кардиологами.