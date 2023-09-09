Подмосковье 09 сентября 2023, 18:39 «Работа налажена». Депутат Госдумы Роднина проверила работу избирательных участков в Химках Депутат Госдумы Роднина провела мониторинг УИК в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Химках. Как отмечают наблюдатели, голосование проходит в штатном режиме, жалоб и замечаний нет. Всего в округе на выборах работают 118 пунктов.

«На всех участках абсолютно налажена работа, все они готовы, правильно оборудованы. Везде есть наблюдатели, которые следят за порядком. Важно участвовать в жизни страны, а не смотреть со стороны. Поэтому важно каждому жителю принять участие в голосовании и выразить свою гражданскую позицию. Это наше конституционное право. Выборы — это возможность участвовать в развитии своих городов, регионов и всей страны в целом», — отметила Роднина.

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В числе первых проголосовал заместитель председателя местного совета депутатов Александр Дряннов. По его словам, на участках наблюдается высокая активность избирателей, также он отметил удобство дистанционного электронного голосования.

«Горожане должны понимать, что личное участие и их голос всегда будет важен для региона. Избирательные участки оснащены всеми необходимыми удобствами. Среди них — список кандидатов, урна для бюллетеней и компьютеры для дистанционного электронного голосования», — подчеркнул Дряннов.

Избирательные участки в Химках открыты с 08:00 до 20:00, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.