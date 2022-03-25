Работа на результат: глава Шатуры отчитался перед жителями

Глава Шатуры Алексей Артюхин выступил с ежегодным отчетом о работе администрации городского округа. Он рассказал, в частности, о выдаче жилищных субсидий населению, реконструкции очистных сооружений в округе и капитальном ремонте больницы в Рошале. Такой серьезной переделки в медицинском учреждении не было более 30 лет.

Алексей Артюхин отметил, что Шатура стала первым округом в Московской области, где начали выдавать жилищные сертификаты. Уже 40 семей подписали с администрацией соглашение на предоставление субсидии, и 41 комплект документов находится на оформлении. Всего сертификатами воспользуется 81 семья. Говоря о социальной поддержке, глава отметил, что 17 человек из числа детей-сирот в прошлом году получили ключи от собственных квартир. Семи молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья.

Также в Шатуре ведется реконструкция очистных сооружений. На стройплощадке трудятся более 100 человек. Объект ЖКХ был построен в 1983 году. С тех пор город вырос, оборудование устарело и уже не справляется с нагрузкой. В связи с этим было принято решение старую очередь очистных снести и на этом месте построить современный объект. Мощность новых сооружений составит 10 000 кубометров в сутки. Сейчас строительство находится на завершающей стадии.

В то же время в Рошале завершается капремонт больницы. Такой масштабной переделки в медучреждении не было более 30 лет. В палатах выполнена отделка из панелей, на полу и стенах коридора — керамогранит. Старые деревянные двери сменили пластиковые, изготовленные специально для медучреждений, фасад здания преобразили, а заодно и утеплили яркие панели.

Говоря о планах, Алексей Артюхин рассказал, что в 2022 году завершится проектирование объездной дороги в деревне Новосидориха. Ее строительство избавит жителей от пробок у Железнодорожного переезда. В 2022 в Рошале завершится благоустройство мемориального комплекса.