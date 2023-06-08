Подмосковье 08 июня 2023, 12:06 Работа МФЦ возобновится в центре «Метролог» в Солнечногорске по просьбам жителей

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков побывал с рабочим визитом в Ржавках, проверил содержание территории и выслушал пожелания местных жителей. По их просьбам уже на следующей неделе в КДЦ «Метролог» снова начнут работать окна МФЦ.

От жителей также поступил запрос на обновление спортивного стадиона и строительство нового храма — эти вопросы будут детально изучены в администрации Солнечногорска.

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В скором времени в Ржавках будет улучшена дорожная сеть. От поселка до Ленинградского шоссе запланирован тротуар в рамках губернаторской программы «Пешком».

Некоторые вопросы, поднятые жителями ранее, уже удалось решить.

«На следующей неделе на площадке КДЦ „Метролог“ в тестовом режиме откроются окна МФЦ. Информацию об их работе предоставим дополнительно. Помимо этого, будут внесены корректировки по строительству пешеходной дорожки, которая связывает Ржавки и Менделеево — ее планируем продлить до пруда», — заключил Константин Михальков.

Глава Солнечногорска отметил также, что пруд в Ржавках красивый, но требует очистки. Михальков поручил включить его в программу благоустройства на 2024 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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