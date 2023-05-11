Подмосковье 11 мая 2023, 13:50 Подмосковные энергетики начали подготовку к пожароопасному сезону Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» проводят работы по защите территорий в пожароопасный период, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья. Мероприятия направлены на предотвращение и устранение возможных чрезвычайных ситуаций.

Энергетики проводят подготовку границ лесных массивов для создания минерализованных полос в целях недопущения распространения возгораний. Также сотрудники расчистили линии электропередач от растительности и проверили работу спецтехники.

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Кроме того, повышенное внимание специалисты уделяют проверке дорожных путей к водоисточникам и пожарным гидрантам, пополнению запасов ресурсов в пожарных резервуарах, анализу состояния автоматических установок водяного пожаротушения и систем автоматической сигнализации. На надземных линиях электропередач убирают мусор и порубочные остатки, расчищают трассы от камыша и сухой растительности.

В случае необходимости для выполнения аварийно-восстановительных работ готовы 443 спасательные бригады из 2291 сотрудника и 3266 единиц спецтехники. Для резервного электроснабжения социально значимых объектов установлены 129 дизельных генераторов общей мощностью 41 889 киловатт-часов. Работы по подготовке региона к пожароопасному сезону планируется завершить к 23 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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