Еще 40 рабочих мест создали на заводе алюминиевых крышек в Наро-Фоминске

Большое производство алюминиевых крышек для напитков расширили в Наро-Фоминске. На заводе создали еще около 40 новых рабочих мест, а прежде там было 390 сотрудников.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие расширила компания Ball. В проект вложили свыше 1,5 миллиарда рублей.

Новая производственная линия позволяет выпускать более четырех тысяч крышек в минуту.

Предприятие рассчитывает увеличить объемы производства крышек на 1,85 миллиарда штук к концу года Екатерина Зиновьева.

Ранее компания вложила в свой завод уже четыре миллиарда рублей. Производство работает в Наро-Фоминске с 2016-го.

В прошлом году в Московской области реализовали еще 450 крупных инвестиционных проектов. Сегодня компания Ball — один из ведущих производителей алюминиевой упаковки в мире и России.