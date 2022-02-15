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    15 февраля 2022, 12:06

    Еще 40 рабочих мест создали на заводе алюминиевых крышек в Наро-Фоминске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Большое производство алюминиевых крышек для напитков расширили в Наро-Фоминске. На заводе создали еще около 40 новых рабочих мест, а прежде там было 390 сотрудников.

    Еще 40 рабочих мест создали на заводе алюминиевых крышек в Наро-Фоминске | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие расширила компания Ball. В проект вложили свыше 1,5 миллиарда рублей.

    Новая производственная линия позволяет выпускать более четырех тысяч крышек в минуту.

    Предприятие рассчитывает увеличить объемы производства крышек на 1,85 миллиарда штук к концу года

    Екатерина Зиновьева.

    Ранее компания вложила в свой завод уже четыре миллиарда рублей. Производство работает в Наро-Фоминске с 2016-го.

    В прошлом году в Московской области реализовали еще 450 крупных инвестиционных проектов. Сегодня компания Ball — один из ведущих производителей алюминиевой упаковки в мире и России.