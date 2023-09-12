Подмосковье 12 сентября 2023, 10:43 Рабочий стаж династии промышленников во Фрязине превысил 180 лет Министерство социального развития Московской области

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Стаж работы династии промышленников Шевергиных во Фрязине составляет 188 лет. Началось все в 1937 году с Кирилла Вахламова — он устроился на завод № 191 слесарем, а потом дослужился до бригадира смены и аппаратчика.

В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что в дальнейшем завод переименовали в «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Шокина». Туда устроилась дочь Вахламова, которая работала монтажницей.

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Еще один член династии, Дмитрий Трушечкин, трудился на заводе ведущим инженером, станочником и оператором ЭВМ на протяжении 48 лет. За многолетнюю работу он награжден медалью «Ветеран труда» от имени президиума Верховного совета СССР.

Сегодня на заводе трудится Татьяна Шевергина. Она работает специалистом отдела внешнеэкономической деятельности уже около семи лет.

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