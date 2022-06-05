Рабочие приведут в порядок 11 дорог в Ступине

В городском округе Ступино в этом году отремонтируют девять дорог общей протяженностью более 11 километров при участии Дорожного фонда Московской области. Также в порядок приведут около трех километров двух дорог за счет муниципального бюджета.

В списке дорог для ремонта — подъезд к деревне Колычево от МБК-подъезд, улица Цветочная и улица Медицинская в поселке Новоселки, подъезд к деревне Оглоблино от деревни Госконюшня, улица Школьная и улица Облепиховая в Ступине, улица Алексеевская в деревне Лапино, подъезд к СНТ Каширка-1, подъезд к деревням Василево — Ярцево, подъезд к деревне Фомино и улица Лесная в деревне Разиньково.

Жительница деревни Городище Марина Алексеева рассказала, что работает заведующей в местном Доме культуры. Здесь проводят мероприятия не только для односельчан, но и для жителей сел Суково и Кременье, расположенных рядом деревень, до которых приходится добираться на автомобиле. Поэтому для работников сельских домов культуры дорожный вопрос связан и с работой, и с повседневной жизнью, подчеркнула она.

Фото: Сергей Демянюк

Алексеева неоднократно вместе с коллегами голосовала на портале «Добродел» по вопросам благоустройства и ремонта дорог. Сейчас жители деревни активно голосуют за то, чтобы в перечень ремонта автодорог на 2023 год вошел участок дороги на улице Цветочная, потому что там нет асфальта. Сейчас на улице много колдобин.

По словам местных жителей, после дождя невозможно добраться до дома не только на машине, но и пешком.

«А скорая помощь так вообще не проедет. Помогите нам. Дорога в данный момент грунтовая. Как на такой дороге можно проехать или пройти после дождя? Дорога ужасная, особенно весной и осенью становится трясинистой», — пожаловались они.

Фото: Сергей Демянюк

На голосование вынесены в общей сложности 20 объектов. Жители муниципалитета рассчитывают, что они попадут в перечень ремонта автодорог на 2023 год.

В этом году в Подмосковье планируется отремонтировать 1259 подмосковных дорог общей протяженностью 1,5 тысячи километров. Завершить работы планируется к началу октября. Перечень составили по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что на модернизацию дорожной сети в регионе будет направлено порядка 16 миллиардов рублей.