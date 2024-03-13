Подмосковье 13 марта 2024, 13:47 Рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций путепровода через ж/д в Аникеевке Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Строительство путепровода через железную дорогу Рижского направления продолжается в Аникеевке. Сейчас рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций.

В региональном Минтрансе уточнили, что в скором времени строители приступят к монтажу конструкций между опорами № 4 и № 7. Общая масса металлоконструкций превышает тысячу тонн.

Реклама

Параллельно со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе продолжается устройство опор путепровода, находящихся в непосредственной близости от ж/д. Со стороны Волоколамского шоссе рабочие устраивают площадку Северного ТПУ и пункт транспортной безопасности. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».