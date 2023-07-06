Подмосковье 06 июля 2023, 12:00 Рабочие приступили к благоустройству лесопарка в Видном Министерство благоустройства Московской области

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В Ленинском округе началось благоустройство Видновского лесопарка. В феврале план обустройства территории согласовали с местными жителями.

«Благоустройство лесопарковых зон — особая задача, которую нам поставил губернатор. Благодаря программе „Парки в лесу“ мы создаем в лесах комфортные территории для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту территорию расчистят от валежника и больных деревьев. В парке обустроят прогулочные дорожки, а также установят видеокамеры и освещение. Со стороны проспекта Ленинского Комсомола появятся павильон проката, туалетный модуль, входная группа и парковка.

Со стороны Ольховой улицы оборудуют игровые площадки для детей, зону для выгула питомцев и спортивные тренажеры. В части лесопарка, примыкающей к оврагу, появятся беседки и скамейки, где можно будет отдохнуть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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