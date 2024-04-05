Подмосковье 05 апреля 2024, 19:02 Рабочие начали монтаж стеновых панелей строящейся школы в Катюшках Минстрой МО

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В поселке Катюшки продолжается строительство современной школы, которая станет домом для инженерно-технического лицея «Авиатика». Сейчас на строительной площадке четырехэтажного здания ведутся работы по монтажу стеновых панелей. Параллельно специалисты занимаются обустройством систем вентиляции и водоснабжения, а также проводят кровельные и фасадные работы.

В лицее «Авиатика» откроется отделение начальных классов на 800 учащихся. Для них предусмотрено несколько спортзалов и групп продленного дня. Основной и старший блоки лицея также будут оснащены всем необходимым для комфортного и продуктивного обучения.

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Среди уникальных особенностей новой школы — столовая на 1100 мест, актовый зал, медицинский блок и библиотека. На прилегающей территории планируется обустройство спортивной площадки и парковки, а также установка детских игровых комплексов.

Лицей «Авиатика» будет оснащен согласно современным региональным стандартам, что позволит ученикам погрузиться в изучение конструирования, авиастроения, биотехнологии и биоинженерии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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