Птицефабрика в Луховицах создаст новые рабочие места к 2025 году | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Птицефабрика в Луховицах создаст новые рабочие места к 2025 году

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Птицефабрику построят в Луховицах к 2025 году. АО «Окское» обеспечит работой около 80 человек. В проект инвестируют 1,8 миллиарда рублей, рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила зампред, на птицефабрике будут выпускать около 1,5 миллиона яиц в сутки.

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«В рамках инвестпроекта планируется создание современного производственного предприятия с высоким уровнем экологической и биологической безопасности. Проект планируется запустить в конце 2024-го — начале 2025 года», — добавила она.

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Большинство процессов на заводе оптимизируют — с 1,5 миллиона кур будут работать всего 20 человек. Еще 60 будут контролировать сортировку и упаковку. Производство станет одним из самых высокотехнологичных в Подмосковье. На заводе обустроят шесть цехов, в которых будут жить по 260 тысяч несушек.

Директор по развитию АО «Окское» Иван Гришков рассказал, что сейчас компания производит три миллиона яиц в сутки. Благодаря новому заводу это число вырастет до 4,5 миллиона.

«Яйцо является конечным этапом длинной производственной цепи, каждое звено которой вносит свой вклад в обеспечение потребителя качественным продуктом. АО „Окское“ располагает всеми современными инструментами для управления процессами и контроля каждого звена этой цепи, что позволяет обеспечивать стабильно высокое качество яйца», — отметил он.

Генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин добавил, что работа ведомства помогает предприятиям наращивать мощности и увеличивать объемы выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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