Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине | 360°

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Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине

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Компания, производящая стройсматериалы, из Ступина смогла расширить производство благодаря предоставленному без торгов участку. Его «Керама Марацци» получила в 2019 году. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В проект, по словам Екатерины Зиновьевой, инвестировали свыше двух миллиардов рублей. Это позволило создать дополнительно 55 рабочих мест.

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«Проект был реализован на земельном участке, который инвестор получил от региона по специальному соглашению — в аренду без проведения торгов. Со стороны инвестора были выполнены все условия соглашения и компания выкупила земельный участок», — сообщила зампред.

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Получить землю без торгов могут предприятия, которые реализуют масштабные инвестпроекты. Так, «Керама Марацци» выпускает керамогранит, керамическую плитку, мозаики и декор. Завод оснастили современным оборудованием и устанвоили линии по выпуску сверхкрупных форматов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев рассказал, какие еще операции можно выполнить с помощью нового сервиса «Госключ».

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