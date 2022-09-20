Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине

Читать 360tv в

Компания, производящая стройсматериалы, из Ступина смогла расширить производство благодаря предоставленному без торгов участку. Его «Керама Марацци» получила в 2019 году. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В проект, по словам Екатерины Зиновьевой, инвестировали свыше двух миллиардов рублей. Это позволило создать дополнительно 55 рабочих мест.

Реклама

«Проект был реализован на земельном участке, который инвестор получил от региона по специальному соглашению — в аренду без проведения торгов. Со стороны инвестора были выполнены все условия соглашения и компания выкупила земельный участок», — сообщила зампред.

Реклама

Получить землю без торгов могут предприятия, которые реализуют масштабные инвестпроекты. Так, «Керама Марацци» выпускает керамогранит, керамическую плитку, мозаики и декор. Завод оснастили современным оборудованием и устанвоили линии по выпуску сверхкрупных форматов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев рассказал, какие еще операции можно выполнить с помощью нового сервиса «Госключ».

0 0 0 0 0 0