QR-коды со ссылкой на карту плановых отключений горячей воды появились на подмосковных подъездах

«С первого июня в регионе стартует отключение ГВС и проведение профилактических работ на трубопроводных сетях, но фактически они начнутся со второго июля», — уточнили в ведомстве.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, отключение горячего водоснабжения будет проводиться со 2 июля по 3 августа не более чем на 14 календарных дней.

«Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — перечислил глава Минэнерго.

Отмечается, что за месяц около 300 600 пользователей воспользовались интерактивной картой плановых отключений ГВС.