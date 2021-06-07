QR-коды для отзывов появятся в общественном транспорте Подмосковья

Проезд на пригородных автобусах в Подмосковье можно оплатить «Тройкой». Больше 700 маршрутов уже подключены к системе, это одна из мер по улучшению качества транспорта. Всего в региональном Минтрансе выделили топ-5 проблем. Их постепенно решают, количество обращений жителей по сравнению с прошлым годом снизилось в два раза, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Среди главных проблем — нарушение графика, отсутствие терминала, неудовлетворительное состояние автобусов, необходимость новых маршрутов и загруженность. На основе списка региональным Минтрансом выработан комплекс мер.

«Переполненные автобусы — снизилось на 5-е место топа. И количество жалоб снизилось практически в 4 раза», — отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

В первой половине этого года на маршруты вышли 211 новых автобусов. Контроль выполнения рейсов будет осуществляться автоматически. Расписание появится на всех остановках. Оплатить проезд уже везде можно через терминал. В случае его отсутствия — платить и вовсе не придется. А за перевод на карту водителя последнего будут штрафовать.

«В салоне каждого автобуса должен быть стикер о бесплатном проезде при неработающем терминале. Это введено законодательством. И перевозчик штрафуется. Штраф достаточно высокий — до 100 тысяч рублей», — сказала Анна Кротова.

Вместе с этим стикером в автобусах появится QR-код для обратной связи. С его помощью пассажир попадает на страницу, где можно оставить обращение по качеству и комфорту общественного транспорта.

Также проезд на пригородных автобусах можно оплачивать «Тройкой». Более 700 маршрутов уже подключились к системе.