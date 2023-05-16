Подмосковье 16 мая 2023, 04:27 «Пыльного дьявола» засняли в Можайске Метеоролог «Фобоса» Леус пояснил природу пыльного вихря, замеченного в Можайске

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале объяснил природу пыльного вихря, который сняли на видео жители Можайска Московской области. Столб пыли заметили в районе деревни Тетерино.

Синоптик отметил, что подобный пыльный вихрь в странах Северной и Южной Америки называют «пыльный дьявол».

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«Вихрь немезоциклонного происхождения, то есть не связанный с конвекцией и с образованием кучево-дождевых облаков. Причина образования — неравномерный прогрев подстилающей поверхности и наличие сдвига ветра в приземном слое», — пояснил Леус.

Подобное явление наблюдали в Мытищах 15 июля 2021 года. А в 2022 году Роскосмос опубликовал фотографии с Марса, где видны следы «пыльного дьявола». На Марсе пылевые вихри в десятки раз выше и шире.