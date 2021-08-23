Новые корпуса и женские роты. Путину показали, как меняется центр «Авангард» в Подмосковье

В подмосковном парке «Патриот» в Кубинке открылся Международный военно-технический форум «Армия-2021». Владимиру Путину показали, как в учебном центре «Авангард» на территории парка развивают патриотическое воспитание школьников со всей страны.

В учебном центре «Авангард» в парке «Патриот» школьники проводят время в ратных трудах и физической подготовке. Также участники смен изучают историю страны и встречаются с интересными людьми.

В первый день Международного военно-технического форума «Армия-2021» Владимиру Путину провели экскурсию по корпусам центра и рассказали, какие изменения ждут «Авангард».

Президенту рассказали, как в центре организован учебный процесс, какой у детей распорядок дня, чем они занимаются, как успевают совмещать спорт, патриотическое воспитание и творчество.

Владимир Путин успел лично пообщаться со школьниками и пожелать им успехов.

«Должна быть одна команда. И только общими усилиями, командными, будем добиваться максимального результата. И у нас точно будет все получаться и по военным дисциплинам, и по гражданским, значит и в жизни все получится», — сказал Владимир Путин.

«В рамках обхода удалось полноценно показать аудитории, рассказать обо всех возможностях нашего центра, и у президента была возможность пообщаться с ребятами, которые уже учились в „Авангарде“», — отметила Дарья Борисова, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Центр продолжит развиваться. В следующем году в нем построят два новых корпуса. Один — для 300 детей. Благодаря этому увеличится пропускная способность центра до 900 человек в смену. Сейчас в смену принимают 600 школьников. Второй корпус будет для персонала. Это позволит привлечь еще больше педагогов.

Патриотический центр «Авангард» начал принимать и девочек. Директор учреждения подчеркнула, что благодаря девушкам процесс обучения стал более живой.

«Появилось гендерное соревновательное начало. И девушки более коммуникабельны, они активнее по творческим мероприятиям», — уточнила Борисова.

Директор подчеркнула, что женские роты получали кубок «Авангарда» уже два раза. Всего в соревнованиях участвуют пять рот. Школьников распределяют по видам войск случайным образом.

До экскурсии по центру Владимир Путин принял участие в церемонии открытия форума «Армия» и Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021) на главной сцене конгрессно-выставочного центра «Патриот».

На выставке Россия представила огромное число образцов современного вооружения. Среди экспонатов — всем известная техника и новинки. Владимир Путин во время своего выступления сделал акцент на искусственном интеллекте в современном вооружении. Одним из таких образцов стал скоростной беспилотник «Гром». Это новейшая разработка. Он является ведомым в звене и принимает на себя первый удар, при этом самостоятельно определяет и уничтожает наземные цели. Беспилотник впервые представили на форуме.

Портфели заказов на российскую технику сформированы на годы вперед. За прошлый год на форуме заключили контрактов больше чем на триллион рублей, что будет в этом году — увидим в конце выставки.

Армейские международные игры в Алабине будут проходить до 4 сентября.