Подмосковье 14 июля 2023, 18:36 Путин распорядился создать фонд по сохранению облика Сергиева Посада Президент Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада РИА «Новости»

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В России создадут фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что решение принято для развития города как «национального духовного центра и объекта притяжения туристов». Фонду окажут господдержку.

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Попечительский совет фонда возглавит гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. В состав также войдут патриарх Кирилл, руководитель администрации президента Антон Вайно, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр культуры Ольга Любимова и другие.

Ранее сообщалось, что в Сергиеве Посаде создали новый туристический маршрут — паломнические поездки к целебному источнику подворья Троице-Сергиевой лавры Гремячий ключ. Их будут проводить каждое воскресенье.