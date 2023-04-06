Подмосковье 06 апреля 2023, 12:53 Путин присвоил артиллерийской бригаде из Коломны звание «гвардейской»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 236 артиллерийской бригаде из Коломны наименования «гвардейская». Высокого звания подразделение удостоилось за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом при защите Отечества и государственных интересов в вооруженных конфликтах.

Военных поздравил глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

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«В первую очередь это заслуга моих подчиненных. <…> Своим ратным трудом, своим стремлением, умением и навыками вы добились присвоения такого почетного наименования», — сказал командир 236 гвардейской артиллерийской бригады Алмаз Хазиев.

На территорию Коломны 236 гвардейская артиллерийская бригада передислоцировалась еще в 1927 году. Тогда это был военный полигон, где испытывали новейшие образцы стрелкового вооружения, в том числе и автомат Калашникова.

Потом полигон стал учебным центром. Обучение на его базе прошли более 17 тысяч офицеров и младших военных специалистов. Сформирована 236 артиллерийская бригада была в декабре 2017.

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