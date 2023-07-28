Подмосковье 28 июля 2023, 17:03 Путин поздравил с открытием смены участников молодежного форума в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Президент России Владимир Путин поздравил участников форума «Территория смыслов» с открытием первой смены. Мероприятие проводится в Солнечногорске с 26 июля по 2 сентября.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Форум «Территория смыслов» уже 5-й раз проходит на территории мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Он работает на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Владимир Путин направил участникам приветственное послание. Его на торжественной церемонии открытия зачитала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремленную, открытую, готовую к большим свершениям молодежь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны. И „Территория смыслов“ предоставляет для этого самое широкое поле возможностей — благодаря насыщенной образовательной программе, гостям, наставникам, состоявшимся профессионалам — которые щедро делятся знаниями и богатым практическим опытом», — сказано в послании.

Президент также пожелал участникам найти единомышленников и поддержку для реализации перспективных проектов и идей, интересного общения, вдохновения и удачи.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В этом году мы проводим форум под лозунгом „Мы можем больше, когда #мывместе“, и эта идея красной нитью проходит через все восемь смен „Территории смыслов“», — обратился к участникам заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Форум «Территория смыслов» стал первым событием, которое проходит на территории нового кампуса мастерской управления «Сенеж». Он включает четыре гостиничных корпуса на 500 номеров и просторная площадка главного образовательного корпуса «Агора», строительство которого будет завершено в этом году.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Люберцах с руководителями молодежных организаций и обсудил новые проекты и инициативы.

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