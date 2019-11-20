Путин назвал нацпроекты двигателем экономического роста

Развитие экономики и как результат рост благосостояния общества. В России сохраняется положительная динамика, несмотря на снижение мировых показателей. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

Форум «Россия зовет» проводится уже в 11-й раз и давно стал одним из главных мировых событий в сфере экономики. В России одним из двигателей экономического роста, считает президент, должны стать национальные проекты. Их успешная реализация зависит, в том числе, от регионального управления. О развитии инвестиционного климата в Подмосковье говорил и губернатор Андрей Воробьев.

«Задача — искать инвесторов, давать дополнительные условия, выгодные инвестору. Здесь есть рынок — это огромный мегаполис, и это серьезное преимущество», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в Москве с 20 по 22 ноября. В нем приняли участие больше двух с половиной тысяч представителей бизнес элиты со всего мира. Центр международной торговли еще на два дня останется площадкой для бизнес-встреч на самом высоком уровне.