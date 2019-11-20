  • Путин назвал нацпроекты двигателем экономического роста

    20 ноября 2019, 20:37

    Елена Глущенкова

    Развитие экономики и как результат рост благосостояния общества. В России сохраняется положительная динамика, несмотря на снижение мировых показателей. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
    Путин назвал нацпроекты двигателем экономического роста

    Форум «Россия зовет» проводится уже в 11-й раз и давно стал одним из главных мировых событий в сфере экономики. В России одним из двигателей экономического роста, считает президент, должны стать национальные проекты. Их успешная реализация зависит, в том числе, от регионального управления. О развитии инвестиционного климата в Подмосковье говорил и губернатор Андрей Воробьев.

    «Задача — искать инвесторов, давать дополнительные условия, выгодные инвестору. Здесь есть рынок — это огромный мегаполис, и это серьезное преимущество», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в Москве с 20 по 22 ноября. В нем приняли участие больше двух с половиной тысяч представителей бизнес элиты со всего мира. Центр международной торговли еще на два дня останется площадкой для бизнес-встреч на самом высоком уровне.