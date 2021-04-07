Путин наградил председателя Мособлдумы орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил председателя Московской области Игоря Брынцалова орденом Почета. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

«Наградить Брынцалова Игоря Юрьевича — председателя Московской областной думы», — сказано в документе. Орден Почета от президента Игорь Брынцалов получил, согласно документу, за активную деятельность в законотворчестве, а также за многолетнюю добросовестную работу.