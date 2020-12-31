Путилковское шоссе расширили в Красногорске

«В ходе работ участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра расширен с двух до четырех-шести полос движения. Вдоль шоссе смонтированы энергосберегающие светильники, сейчас идет подключение освещения. Запуск движения на данном этапе позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Путилково», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что на дороге еще предстоит доделать слои износа асфальтобетона, тротуары и велодорожки, а также выполнить благоустройство территории.

Помимо расширения проезжей части, в рамках реконструкции участка Путилковского шоссе выполнено также переустройство инженерных коммуникаций — сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации.

Ожидается, что перспективная пропускная способность Путилковского шоссе после реконструкции составит порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Все работы планируется завершить во втором квартале 2021 года.

Реконструкция шоссе ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в Подмосковье в 2020 году было построено 15 региональных дорожных объектов общей протяженностью свыше 30 километров. В этом году было запущено движение по путепроводу через железную дорогу в Дедовске, завершена реконструкция дороги Павловский Посад — Субботино — Электросталь.

Ранее сообщалось, что несколько участков Центральной кольцевой автодороги открыли в Подмосковье.