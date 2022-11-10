Подмосковье 10 ноября 2022, 16:19 Путеводитель по центрам молодежного инновационного творчества запустили в Подмосковье

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Подмосковный Мининвест запустил путеводитель по региональным Центрам молодежного инновационного творчества. Это позволит школьникам и студентам познакомиться с площадками и подобрать наиболее подходящую для своего проекта.

«С 2015 года в регионе создано уже 22 ЦМИТ. Это возможность для молодежи приобрести навыки инженерной деятельности, а для предприятий региона — обеспечить начальную подготовку технических кадров. Обучение прошли уже более 70 тысяч человек», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На базе подмосковных центров молодежного инновационного творчества можно проводить эксперименты и в дальнейшем применять полученные знания при реализации собственных проектов. Узнать больше о ЦМИТ, а также о поддержке предпринимателей, планирующих открытие или уже открывших такие центры, можно на сайте программы.

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