Подмосковье 22 декабря 2022, 08:14 Путеводитель по историческим местам презентовали в Коломне

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Историк Евгений Ломако выпустил путеводитель «Знакомьтесь: Коломна литературная». Он проведет туристов по знаковым местам старой Коломны и покажет их через воспоминания писателей и поэтов.

Идея создать необычный путеводитель пришла кандидату исторических наук Евгений Ломако в 2021 году. Тогда Коломна получила почетное звание «Литературный город России». Он добавил в путеводитель самые интересные места города, которыми вдохновлялись Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Александр Куприн и другие российские деятели культуры.

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«Мы видим эту улицу глазами другого человека. Уникальность в том, что мы попадаем в его время, то есть мы начинаем видеть не современный город, мы начинаем видеть город в его развитии. Мы начинаем видеть, что сохранилось, что дошло до нас. Наверное, в этом и есть уникальность города — он дает возможность путешествовать во времени», — рассказал автор путеводителя «Знакомьтесь: Коломна литературная» Евгений Ломако.

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Следуя маршруту путеводителя, туристы смогут взглянуть на Борисоглебскую башню глазами русского писателя Ивана Лажечникова, который описал ее в своих мемуарах. Откроет свои тайны и мистическая Маринкина башня.

«Польскую пани замуровали в башне, но по ночам она покидала тело в виде вороны и летала вокруг. Подстерегли как-то охранники этот момент и пригласили в башню священника. Он окропил все святой водой, и не смогла Марина обратно вернуться. С тех пор летает она вокруг да около башни, то вороной, то сорокой, да сесть на нее даже не может. Народная молва гласит, что в Маринкиной башне хранятся несметные сокровища, запрятанные туда Мариной», — рассказала легенду экскурсовод Екатерина Яковлева.

«Коломна литературная» — это уже третий путеводитель по городу. Первые два познакомили жителей и гостей с Коломенским Посадом и Кремлем. Гулять по улочкам Коломны можно часами, ведь история города насчитывает много веков.

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