Путешествовать с велосипедом от Москвы до Бологого станет проще

С 1 марта Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (ППК) упростит правила проезда пассажиров с велосипедами в поездах Ленинградского направления.

Бесплатно провозить велосипед можно будет ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Это правило распространится на участок обслуживания компании — от Москвы до Бологого.

Также для перевозки велосипедов в эти часы больше не нужно будет оформлять в кассе безденежный билет. Для прохода к поездам пассажиру с велосипедом будет достаточно обычного билета.

В другое время перевозка велосипеда на любое расстояние по-прежнему будет стоить 30 рублей.

Ознакомиться с актуальной стоимостью проезда и провоза багажа в пригородных поездах Московско-Тверской ППК можно на сайте mtppk.ru.

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