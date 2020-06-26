Путешествие по эпохам. Дорога в Сергиев Посад как зеркало истории России

Туристический сезон в Подмосковье начинается после пандемии. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отправилась по Троицкому пути из Москвы в Сергиев Посад. Сначала по нему на богомолье шли цари и паломники. После там появились музеи и усадьбы. Каждая остановка — погружение в одну из эпох русской истории и культуры. Путь, сочетающий искусство и православие.

Память русской словесности

В старинной усадьбе Мураново сегодня работает музей. А раньше там жила семья поэта Федора Тютчева. Именно сюда перевезли все реликвии и рукописи поэта. Заходя в усадебный дом, можно увидеть, как жил высокообразованный дворянин во время летнего отдыха в XIX веке.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Здесь гостили известные деятели русской словесности: Николай Гоголь, Аполлон Майков, Владимир Одоевский.

Поражает и художественная коллекция. Там собраны уникальные полотна Айвазовского и Саврасова. Их собрал внук Федора Тютчева. Во время пожара в 2006 году их удалось спасти от огня. С того времени здание отреставрировали. Теперь очередь парка.

Сегодня усадьба возвращается к жизни. Перед нами стоит работа по благоустройству, начиная с дорожек и заканчивая клумбами. Всем этим мы уже постепенно занимаемся. Это очень важно Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Вице-губернатор отметила, что когда гостей приглашают к себе, то дома должно быть чисто, убрано, уютно и комфортно.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Так же должно стать и в усадьбе, которая начнет принимать туристов со всего света.

Кладовая русского искусства

Вторая остановка — усадьба Абрамцево в Хотькове. Место очень известное и любимое многими любителями русского искусства. Одним из первых владельцев этого места был писатель Сергей Аксаков, а после дом перешел к промышленнику и меценату Савве Мамонтову. Известный коллекционер живописи, он приглашал в гости художников. Их работы можно посмотреть в стенах музея.

Именно здесь Серов написал «Девочку с персиками», причем сразу две картины. Вторую он подарил владельцу дома. Вся обстановка столовой сохранилась в том же виде. Можно даже сравнить с оригиналом, который стоит рядом.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Здесь гостили и работали Тургенев, Гоголь, Тютчев, Грановский, Хомяков и Киреевский, Репин, Васнецовы, Поленов, Врубель, Шаляпин. При этом многие даже не представляют, что это место находится всего в часе езды от Москвы.

По территории усадьбы можно просто прогуляться. По дорожкам аллей любил ходить Гоголь. С 11 июня Абрамцево посетили уже пять тысяч гостей, и они продолжают прибывать.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«С того дня, как мы открыли парк, мы поняли, что людям это надо, они с удовольствием идут. Они соскучились по этому запаху, по этой атмосфере и по этим цветам. Вы не представляете, сколько фотосессий делается вот на фоне наших цветников», — рассказала директор музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина.

Вице-губернатор Московской области отметила, что для многих возможность побывать в усадьбе даже без посещения залов музея — это уже настоящий подарок.

Духовный центр православия и светского отдыха

Троице-Сергиева лавра — место уникальное. Здесь все наполнено древней и настоящей историей. На территории монастыря есть музей, где хранятся предметы, связанные с основателем обители Сергием Радонежским.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Здесь же можно увидеть редкие вещи, созданные по приказу Ивана Грозного и Бориса Годунова.

К сожалению, мы так мало знаем о своих городах, до которых рукой подать. Мы все время едем в Турцию, в Италию, во Францию, но забываем что уникальные оклады Годунова находятся в центре Сергиева Посада, в ризнице Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Она отметила, что Троице-Сергиева лавра — это не только духовный центр всего восточного православия, но и богатая коллекция даров русских царей. Сочетание истории христианства и становления Российского государства. При этом сам монастырь сегодня стал более светским и открытым.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Это подтвердил начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа Андрей Толстиков. Он отметил, что долгое время гости посещали в основном храмы, а не только лавру.

«Сегодня мы видим интерес к семейному и молодежному туризму. У нас появилось очень много новых музеев и интересных мест», — поделился он.

Любимым местом жителей городского округа и приезжающих гостей стал парк «Скитские пруды». Прокатиться на велосипеде или пройтись по дорожкам — каждый для себя решает сам.

Здесь же есть открытая сцена для проведения концертов, кинотеатр на свежем воздухе, что особенно важно, когда обычные кинозалы пока закрыты.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Городской округ развивается и привлекает туристов уже не только интересующихся историей, но и просто приезжающих отдохнуть. В скором времени здесь откроются первые частные музеи. Пообедать можно на улице Маркса, где открыли девять новых ресторанов.

Вице-губернатор Московской области отметила, что мир долго будет восстанавливаться после введенных ограничений из-за пандемии. Российские туристы вряд ли в ближайшее время отправятся за границу. Но интересные места могут быть рядом, ближе, чем это кажется на первый взгляд.

Троицкий путь из Москвы в Сергиев Посад, которым шли и паломники, и цари — это зеркало русской истории, с множеством артефактов в великих церквях. А позже эти же места и их окрестности стали своеобразным «культурным магнитом» — Мураново — центр движения славянофилов, Абрамцево — кладовая русского искусства, а ризница в Сергиевом Посаде — сакральный центр русского православия. Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

«Подмосковье не просто так уже очень долгое время в первой тройке самых популярных туристических регионов. И поверьте, стереотипы про невозможность отдыхать в соседнем городе — это всего лишь устаревшие стереотипы», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Сейчас в Сергиевом Посаде ждут жителей из других городских округов Подмосковья, а также гостей из других регионов, которые готовы погрузиться и узнать лучше историю своей страны.