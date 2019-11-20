Путешествие на байке. Жительница Балашихи отправится в кругосветку на мотоцикле

Жительница Балашихи Евгения Чебанева планирует объехать всю планету на мотоцикле.

Источник фото: телеканал «360»

Европа, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, Индия и вся Россия — эти колеса не просто обогнут планету, а заглянут на каждый континент. Об опасностях Евгения предпочитает не думать: крокодилов и бегемотов бояться — по Африке не гулять.

«Ходит очень много всяких страшилок-пугалок, но ребята, которые уже проехали, и те, которые сейчас едут, говорят, что все это возможно. Но для меня главное, чтобы мотоцикл меня не подвел», — поделилась Евгения, байкер.

Источник фото: телеканал «360»

В своем железном друге Женя уверена — была с ним в горах Памира и проехала всю Россию. Нестандартных ситуаций в дороге было много, из всех удалось выкрутиться. Теперь путешественница знает: даже если сломалась цепь, а вокруг глухая тайга — это не повод для паники.

Но одно дело — пара недель, и совсем другое — два с половиной года. Перед кругосветкой Женя перебрала весь мотоцикл.

«Меняли все подшипники внутри, меняли все цепные механизмы, поэтому в принципе сейчас мотор в идеале. Также в фаре заменили головной свет с обычной лампочки на диодную, багажную систему заменили, сумки новые абсолютно», — рассказала Женя.

Источник фото: телеканал «360»

Брать много вещей девушка не собирается: почти все место займут палатка и расходные материалы. Обязательно возьмет компьютер, чтобы работать удаленно и записывать влог. Из каждого нового места будет присылать отчеты. Первая остановка — Волгоград.