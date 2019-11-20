  • Путешествие на байке. Жительница Балашихи отправится в кругосветку на мотоцикле

    20 ноября 2019, 09:45

    Алена Собкалова, Илья Журавлев

    Жительница Балашихи Евгения Чебанева планирует объехать всю планету на мотоцикле.
    Путешествие на байке. Жительница Балашихи отправится в кругосветку на мотоцикле | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Европа, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, Индия и вся Россия — эти колеса не просто обогнут планету, а заглянут на каждый континент. Об опасностях Евгения предпочитает не думать: крокодилов и бегемотов бояться — по Африке не гулять.

    «Ходит очень много всяких страшилок-пугалок, но ребята, которые уже проехали, и те, которые сейчас едут, говорят, что все это возможно. Но для меня главное, чтобы мотоцикл меня не подвел», — поделилась Евгения, байкер.

    Путешествие на байке. Жительница Балашихи отправится в кругосветку на мотоцикле | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В своем железном друге Женя уверена — была с ним в горах Памира и проехала всю Россию. Нестандартных ситуаций в дороге было много, из всех удалось выкрутиться. Теперь путешественница знает: даже если сломалась цепь, а вокруг глухая тайга — это не повод для паники.

    Но одно дело — пара недель, и совсем другое — два с половиной года. Перед кругосветкой Женя перебрала весь мотоцикл.

    «Меняли все подшипники внутри, меняли все цепные механизмы, поэтому в принципе сейчас мотор в идеале. Также в фаре заменили головной свет с обычной лампочки на диодную, багажную систему заменили, сумки новые абсолютно», — рассказала Женя.

    Путешествие на байке. Жительница Балашихи отправится в кругосветку на мотоцикле | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Брать много вещей девушка не собирается: почти все место займут палатка и расходные материалы. Обязательно возьмет компьютер, чтобы работать удаленно и записывать влог. Из каждого нового места будет присылать отчеты. Первая остановка — Волгоград.