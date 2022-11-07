Путешествие из усадьбы на ферму. Маршрут в Муранове объединил культуру и экотуризм | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 11:11 Путешествие из усадьбы на ферму. Маршрут в Муранове объединил культуру и экотуризм Туристический маршрут в Муранове объединил культуру и сельское хозяйство

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Мураново — это уникальное место в Подмосковье, в котором гармонично соединились культура и экотуризм. За одно посещение этой деревни в Пушкинском округе гости могут побывать в усадьбе великого поэта Федора Тютчева и на местной ферме, которая активно улучшает свою территорию. В скором времени здесь появятся площадки для свободного выгула животных, глэмпинг и велосипедные дорожки.

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» хранит историю семьи поэта Федора Тютчева, его рукописи, книги и личные реликвии. Посетителям рассказывают про жизнь поместья в прошлом. Например, сохранились дневниковые записи вдовы поэта Эрнестины Тютчевой, в которых она неоднократно упоминала про дом и его гостей. Гоголь, Давыдов, Баратынский — в этом доме будто запечатлена история жизни страны в XIX веке. Старинные комнаты до сих пор помнят былые времена. Их словно слышишь здесь, будто незримо ощущаешь присутствие прежних владельцев.

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«В усадьбе жили все внуки поэта, все его потомки. Вот Софья Ивановна Тютчева. Пять лет она воспитывала детей Николая Второго — тех самых дочерей убиенных. В 1912 году по собственному желанию она уходит со службы — не сошлась с императрицей во взглядах на фигуру Распутина. Софья приедет сюда, в Мураново, и будет учительствовать в школе для крестьян. Я встречала женщину, уже очень пожилую, которую Тютчева учила французскому языку», — рассказывает научный сотрудник музея-заповедника Лариса Демина.

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У этого места определенно есть своя магия. Природа, парк, вид на озеро и холмы погружают в особенное состояние, из которого не хочется возвращаться. В трех минутах от Муранова — ферма, которая легко включается в турмаршрут. Здесь обитают коровы породы джерси — очень миролюбивые симпатичные создания, а также козы и бараны. Больше 800 животных.

Сергей Ляшенко — владелец этого хозяйства — сейчас активно улучшает территорию, чтобы люди могли чаще бывать здесь, наблюдать за тем, как устроена ферма, как живут ее обитатели. Скоро появятся зоны свободного выгула, глэмпинг, пеший и велосипедный маршрут для туристов. В будущем гости смогут заезжать сюда на квадроциклах, а потом уходить кататься в лес. Такой коллаборации туризма, культуры и сельского хозяйства нет ни в одном другом месте.

«Гости смогут увидеть, как в природе живут те же коровы, как они гуляют, что едят. Еще планируем пчелиную ферму. Будет такой кластер туристический», — делится планами фермер Сергей Ляшенко.

За гастрономическую часть маршрута отвечает ресторан Casa Rosa. Это уютное место любят и туристы, и местные жители, что говорит само за себя. Меню богато деликатесами на любой вкус: от изысканных морепродуктов до классической запеченной утки с яблоками и демократичной пиццы на тонком тесте.

Мураново — это беспроигрышный маршрут в Подмосковье. Поездка сюда будет максимально насыщенной, необычной и вкусной. Отличный вариант для того, чтобы запланировать ближайшие выходные.