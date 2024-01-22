Подмосковье 22 января 2024, 11:24 Путешественница Наталья Шиповская из Одинцова помогла потушить бензовоз в Якутии из личного архива Натальи Шиповской

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Наталья Шиповская из Одинцова вместе с другими тревел-блогерами потушила горящий бензовоз в Республике Саха. Путешественники закидали возгорание снегом.

из личного архива Натальи Шиповской из личного архива Натальи Шиповской из личного архива Натальи Шиповской из личного архива Натальи Шиповской из личного архива Натальи Шиповской из личного архива Натальи Шиповской

Не доезжая около 50 километров до села Оленек, Наталья со спутниками увидела вдали зарево. После они встретили на дороге растерянного человека. Оказалось, что это у него загорелась машина и он пошел пешком по дороге, так как помнил, что где-то в том направлении на обочине стоял другой грузовик.

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«До того второго грузовика было несколько десятков километров. Мы забрали человека с собой и доехали с ним до горящего автомобиля. Оценив ситуацию, поняли, что есть шанс спасти полуприцеп-бензовоз, который был заполнен нефтью», — рассказала путешественница Наталья Шиповская.

Возгорание удалось ликвидировать, закидав машину снегом. Так, блогеры спасли около 40 тонн нефти, предназначенной для отопления соседнего населенного пункта.

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