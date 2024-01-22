22 января 2024, 11:24
Путешественница Наталья Шиповская из Одинцова помогла потушить бензовоз в Якутии
Наталья Шиповская из Одинцова вместе с другими тревел-блогерами потушила горящий бензовоз в Республике Саха. Путешественники закидали возгорание снегом.
Не доезжая около 50 километров до села Оленек, Наталья со спутниками увидела вдали зарево. После они встретили на дороге растерянного человека. Оказалось, что это у него загорелась машина и он пошел пешком по дороге, так как помнил, что где-то в том направлении на обочине стоял другой грузовик.
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«До того второго грузовика было несколько десятков километров. Мы забрали человека с собой и доехали с ним до горящего автомобиля. Оценив ситуацию, поняли, что есть шанс спасти полуприцеп-бензовоз, который был заполнен нефтью», — рассказала путешественница Наталья Шиповская.
Возгорание удалось ликвидировать, закидав машину снегом. Так, блогеры спасли около 40 тонн нефти, предназначенной для отопления соседнего населенного пункта.
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