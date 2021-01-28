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    28 января 2021, 13:58

    Минута вместо часа. Новый путепровод в Жаворонках оставил в прошлом пробки у железной дороги

    Анастасия Аброськина

    Пробки на переезде через железные пути подмосковной платформы Жаворонки оставили в прошлом. В Одинцове открыли новый путепровод, решивший старую проблему на дорогах. Когда-то, пропуская поезда, водители по часу стояли перед шлагбаумом, а теперь преодолеют участок всего за несколько минут.
    Минута вместо часа. Новый путепровод в Жаворонках оставил в прошлом пробки у железной дороги | Изображение 1

    Путепровод открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин. Раньше общее время закрытия переезда достигало шести часов за сутки. Сегодня Белорусское направление железной дороги — одно из самых загруженных.

    Плотность населения очень высокая, и такие переезды делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Стоять по часу или полтора возле шлагбаума точно на хорошее настроение не влияет

    Андрей Воробьев.

    В часы пик поезда проезжают здесь с интервалом от пяти до 15 минут. Из-за этого водители попадали в пробки.

    «Люди опаздывали, испытывали сложности. Поэтому большая президентская программа здесь. И Сергей Семенович активно помогал с этим переездом — он не первый и не последний», — добавил Воробьев.

    Улучшение ситуации на дорогах почувствуют 18 тысяч жителей Одинцовского округа и Новой Москвы. Экономить время в пути начнут и дачники, приезжающие сюда как летом, так и зимой.

    Сергей Собянин отметил, что это совместный проект столицы и Подмосковья. Еще раньше путепровод построили в Крекшине, а затем договорились сделать такой же полноценный проект и в Жаворонках.

    Минута вместо часа. Новый путепровод в Жаворонках оставил в прошлом пробки у железной дороги | Изображение 2

    Чем больше занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность движения поездов. Уже практически невозможно переезжать пути без путепроводов. <…> Достаточно небольшой объект, но очень важный

    Сергей Собянин.

    Путепровод соединил несколько вылетных магистралей. Задача — обеспечить надежную связь Минского и Можайского шоссе.

    Теперь автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10-15 минут быстрее. А автомобилистам удастся преодолеть участок над железной дорогой буквально за минуту.

    Минута вместо часа. Новый путепровод в Жаворонках оставил в прошлом пробки у железной дороги | Изображение 3

    «Проект интересный и важный, поздравляю с его окончанием. Андрей Юрьевич, спасибо за поддержку и помощь», — добавил Собянин.

    Больше не будет одноуровневого переезда у платформы, а по 1-й Советской и Железнодорожной улицам удастся обеспечить уже бессветофорное движение.