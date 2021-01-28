Минута вместо часа. Новый путепровод в Жаворонках оставил в прошлом пробки у железной дороги

Путепровод открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин. Раньше общее время закрытия переезда достигало шести часов за сутки. Сегодня Белорусское направление железной дороги — одно из самых загруженных.

Плотность населения очень высокая, и такие переезды делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Стоять по часу или полтора возле шлагбаума точно на хорошее настроение не влияет Андрей Воробьев.

В часы пик поезда проезжают здесь с интервалом от пяти до 15 минут. Из-за этого водители попадали в пробки.

«Люди опаздывали, испытывали сложности. Поэтому большая президентская программа здесь. И Сергей Семенович активно помогал с этим переездом — он не первый и не последний», — добавил Воробьев.

Улучшение ситуации на дорогах почувствуют 18 тысяч жителей Одинцовского округа и Новой Москвы. Экономить время в пути начнут и дачники, приезжающие сюда как летом, так и зимой.

Сергей Собянин отметил, что это совместный проект столицы и Подмосковья. Еще раньше путепровод построили в Крекшине, а затем договорились сделать такой же полноценный проект и в Жаворонках.

Чем больше занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность движения поездов. Уже практически невозможно переезжать пути без путепроводов. <…> Достаточно небольшой объект, но очень важный Сергей Собянин.

Путепровод соединил несколько вылетных магистралей. Задача — обеспечить надежную связь Минского и Можайского шоссе.

Теперь автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10-15 минут быстрее. А автомобилистам удастся преодолеть участок над железной дорогой буквально за минуту.

«Проект интересный и важный, поздравляю с его окончанием. Андрей Юрьевич, спасибо за поддержку и помощь», — добавил Собянин.

Больше не будет одноуровневого переезда у платформы, а по 1-й Советской и Железнодорожной улицам удастся обеспечить уже бессветофорное движение.