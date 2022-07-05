Путепровод в составе Северного обхода Лобни откроют в конце года

В Подмосковье продолжается активное строительство Северного обхода Лобни. К текущему моменту там успели завершить бетонирование плиты проезжей части путепровода, который проходит через железную дорогу Савеловского направления. Сообщается, что сам путепровод составит в длину 210 метров и станет частью Северного обхода. Его строят по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В ближайшее время приступят к гидроизоляции на путепроводе и устройству асфальтобетонного покрытия по основному ходу автодороги. Сейчас на участках, которые соединяют путепровод с Дмитровским шоссе и с дорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая, проводится отсыпка земляного полотна, устройство армогрунтовой насыпи и дорожной одежды, в том числе верхнего слоя основания из щебня, проводится переустройство инженерных коммуникаций. Движение здесь планируем открыть в конце 2022 года», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Одновременно проводятся работы по строительству другого путепровода, который пройдет через Дмитровское шоссе. Там укладывают выравнивающий слой, постепенно ведут подготовку к работам по гидроизоляции.

Сам Северный обход составит в длину порядка восьми километров. Он обеспечит всех жителей Лобни хорошей транспортной связью, в том числе с Дмитровским и Рогачевским шоссе. Людям больше не придется часами стоять в пробках на железнодорожном переезде, получится заново распределить потоки транспорта и разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть.