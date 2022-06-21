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    21 июня 2022, 15:10

    Новый путепровод в Раменском решит проблему с пробками на ж/д переезде

    Анастасия Аброськина

    Путепровод появится вблизи платформы Быково в Раменском городском округе. Это будет двухполосный участок, открытие которого позволит убрать старый железнодорожный переезд. Водителям больше не придется простаивать в пробках.

    Новый путепровод в Раменском решит проблему с пробками на ж/д переезде | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что уже началось обустройство подпорных стен путепровода. Их возводят со стороны Южного проспекта в Раменском.

    Подпорные стены позволят минимизировать ширину проезжей части в условиях плотной застройки и близости железной дороги

    Алексей Гержик.

    Строительство повлияет на развитие МЦД-3. Открытие нового путепровода обеспечит безопасное движение электричек и избавит от пробок на переезде.

    Транспортная развязка протянется на 1,4 километра, из которых 382 метра займет сам путепровод.

    Новый путепровод в Раменском решит проблему с пробками на ж/д переезде | Изображение 2

    Построят подземный переход, где предусмотрят удобства для маломобильных жителей. Рядом сделают пешеходную зону и установят шумозащитные экраны.

    Движение по путепроводу откроют в 2024 году. Он разгрузит улицы в Раменском и улучшит транспортную доступность.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.