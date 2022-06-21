Новый путепровод в Раменском решит проблему с пробками на ж/д переезде

Путепровод появится вблизи платформы Быково в Раменском городском округе. Это будет двухполосный участок, открытие которого позволит убрать старый железнодорожный переезд. Водителям больше не придется простаивать в пробках.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что уже началось обустройство подпорных стен путепровода. Их возводят со стороны Южного проспекта в Раменском.

Подпорные стены позволят минимизировать ширину проезжей части в условиях плотной застройки и близости железной дороги Алексей Гержик.

Строительство повлияет на развитие МЦД-3. Открытие нового путепровода обеспечит безопасное движение электричек и избавит от пробок на переезде.

Транспортная развязка протянется на 1,4 километра, из которых 382 метра займет сам путепровод.

Построят подземный переход, где предусмотрят удобства для маломобильных жителей. Рядом сделают пешеходную зону и установят шумозащитные экраны.

Движение по путепроводу откроют в 2024 году. Он разгрузит улицы в Раменском и улучшит транспортную доступность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.