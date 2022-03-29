Путепровод в деревне Раздоры и новую дорогу в Трехгорке сдадут в Одинцове до конца года

Строительство путепровода в деревне Раздоры и дороги в микрорайоне Трехгорка продолжается в Одинцовском городском округе. Оба дорожных объекта планируется сдать раньше срока — до конца этого года.

Дороги строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение по путепроводу в деревне Раздоры откроют в августе, что на девять месяцев раньше планируемого срока.

Его протяженность с двумя полосами движения составляет 1,2 километра. Он обеспечит бессветофорное движение по Рублевскому шоссе, улучшит транспортную доступность и выезд из деревни Раздоры, а также подъезд к гимназии Примакова.

Источник фото: телеканал «360»

На шесть месяцев раньше срока запланировано открытие движения на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Движение по ней должны запустить в ноябре. После реконструкции на улице длиной 1,9 километра будет обеспечено четырехполосное движение к новой развязке в микрорайоне Трехгорка, что позволит беспрепятственно выезжать жителям в обход жилых домов.

Источник фото: телеканал «360»

В июне должен начаться капитальный ремонт аварийного путепровода на Можайском шоссе длиной 0,24 километра с четырьмя полосами движения.

Источник фото: телеканал «360»

Первый этап реконструкции участка Мякининского шоссе протяженностью 4,1 километра завершится во втором квартале 2023 года. После этого в рамках второго этапа начнется строительство Мякининского шоссе протяженностью 1,5 километра с четырьмя полосами движения. Благодаря расширению дороги будет улучшен выезд жителей из ЖК «Спутник» на МКАД и Новорижское шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

В середине этого года на территории округа планируется приступить к строительству платного участка ЦКАД в деревне Малые Вяземы протяженностью четыре километра с четырьмя полосами движения.

Источник фото: телеканал «360»

Новый дорожный объект предполагает строительство пяти путепроводов и мостов и трех развязок. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год. После ввода участка в эксплуатацию время в пути по нему сократится в восемь раз — с двух часов до 15 минут.