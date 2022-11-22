Подмосковье 22 ноября 2022, 18:53 Путепровод у платформы Быково в Раменском построят к 2024 году Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Раменском продолжают возводить путепровод в районе платформы Быково со стороны Южного проспекта. Работы выполнены на 35%, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Путепровод строят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» для развития МЦД-3 Зеленоград — Раменское, уточнили в МТДИ.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Как отметил Алексей Гержик, строители полностью завершили устройство опор № 2 и 3 со стороны Южного проспекта, ведется устройство опор № 1, 4, 5 и 6. Путепровод будет опираться на 10 таких опор.

«В декабре планируется приступить к устройству свай под опоры путепровода и подпорных стен со стороны улицы Леволинейной. Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций», — добавил Алексей Гержик.

Путепровод у платформы Быково позволит разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и значительно улучшить транспортную доступность более чем для 40 тысяч жителей Раменского округа, проживающих в Удельной, Быкове и прилегающих населенных пунктах. Также ликвидация существующего ж/д переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водителям больше не нужно будет простаивать в заторах.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Помимо возведения двухполосного путепровода, проектом предусмотрено строительство подземного перехода, устройство пешеходной зоны и установка шумозащитных экранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности на дорогах в регионе.

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