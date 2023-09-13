Подмосковье 13 сентября 2023, 14:09 Путепровод у платформы Быково откроют в Раменском в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Строительство путепровода и подземного пешеходного перехода продолжается в Раменском округе вблизи платформы Быково. Работы проводят в рамках развития МЦД-3.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, строительная готовность объекта превысила 50%. Открыть движение по путепроводу планируют в 2024 году.

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«В настоящее время строители производят демонтаж аванбека, общая масса металлоконструкций которого составила порядка 2,8 тысячи тонн, проводят устройство гидроизоляции подпорных стен. Уже приступили к окраске металлического пролетного строения путепровода. В ближайшее время начнут монтаж ригелей опор № 6 и № 5», — сказал он.

Путепровод разгрузит улично-дорожную сеть Раменского и улучшит его транспортную доступность.

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