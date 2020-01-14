В Дедовске продолжается строительство путепровода на улице Гурьянова. Дорога соединит две части города и избавит жителей от постоянных пробок. Произойдет это уже совсем скоро.

Источник фото: телеканал «360»

В 2016 году жители Дедовска рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о дорожной проблеме. Дело в том, что город разделен на две части железной дорогой. Ситуацию решили исправить надежным способом — открытием нового путепровода. Сегодня губернатор лично проконтролировал работу строителей.

«Эстакаду, как поручил Андрей Юрьевич, мы постараемся закончить 1 сентября. Сегодня достаточно высокая строительная готовность, мы идем без отклонения от графика производственных работ. Вы видите, что мы уже завершили все пролетные строения, у нас решен вопрос с выносом инженерных коммуникаций железной дороги», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Длина дороги 2,2 километра. Ездить на основном участке путепровода можно будет со скоростью 70 километров в час. За счет этого решится проблема с главной пробкой в Дедовске: по новому участку смогут ездить до 14 тысяч машин за день.

Источник фото: телеканал «360»

«Пробки в часы пик достигали 40 минут, а то и часа, и скорая помощь не могла доехать вовремя. Поэтому сегодня мы эту проблему решаем, и я думаю, что в ближайшее время, в этом году, мы ее решим. Жители поедут по безопасному, очень удобному путепроводу», — добавил Алексей Гержик.

С такой же проблемой борются и в Химках. На улице Репина строят развязку, которая соединит старую и новую части города. После открытия дороги время в пути сократится в три-четыре раза.