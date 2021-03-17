Путепровод над железной дорогой начали строить в Лобне. Он станет частью Северного обхода

Первые сваи начали забивать для организации опор путепровода над железнодорожными путями около городского округа Лобня. Автомобильный мост станет частью главного дорожного объекта — Северного обхода. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего на сваи установят четыре желательные опоры, которые будут удерживать шестиполосный мост длиной 210 метров.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, всего предстоит забить 472 сваи, из которых уже стоит 90.

«В настоящий момент работы ведутся с левой и с правой сторон искусственного сооружения — со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе. Параллельно проводится замена грунта, продолжается устройство временных дорог, ведется устройство временной дороги со стороны Дмитровского шоссе», — рассказал он.

Пока работы продолжаются. После установки сваи проверят на нагрузки. Если все окажется нормально, то сверху начнут водружать опоры, которые станут основой будущего путепровода.

Строители работают в две смены. Говорят, проект масштабный, но технически несложный. Только местность была неподходящая — болотистый грунт 3,5 метра в глубину. Его вывезли и заменили на песок, утрамбовали, а потом сделали временный подъезд из плит. Теперь готовят опоры.

Также до конца года к путепроводу подведут дороги, которые свяжут мост с Дмитровским шоссе и автодорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая.

Это только часть первого этапа работ по Северному обходу Лобни. Окончательно он завершится к 2022 году. Но уже тогда позволит водителям сократить время при въезде и выезде из города до получаса.

Заторы на этом участке дороги начались после запуска МЦД Лобня — Одинцово. Составы «Ласточек» стали ходить чаще, что удобно для пассажиров. А вот автомобилисты столкнулись с тем, что проезду стал мешать закрытый шлагбаум. Полностью решить проблему поможет Северный объезд Лобни.

В рамках второго этапа работ проведут реконструкцию развязок на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Кроме того, в планах увеличение проезжей части участка Дмитровского шоссе до четырех полос.

На третьем этапе планируется строительство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Окончательно работы здесь завершат к 2025 году. Общая протяженность новой трассы составит около восьми километров. В сутки по ней сможет проехать более 120 тысяч машин.