Путепровод над М2 «Крым» в Подмосковье закроют на ремонт с 6 июня

Путепровод над федеральной трассой М2 «Крым» на 46-м километре в районе Подольска закроют 6 июня из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Специалисты выполнят работы, связанные с подъемом пролетного строения, заменой мостового полотна, деформационных швов и опорных частей. Также для безопасности установят новое перильное и барьерное ограждение.

На время перекрытия движение будет осуществляться через А107 «Московское малое кольцо». В связи с этим ФКУ призвало водителей соблюдать требования временных дорожных знаков и быть внимательными в пути.