Путепровод начали строить на Октябрьском проспекте в Люберцах

К строительству путепровода протяженностью 473 метра между улицами Красной и Смирновской приступили в Люберцах.

Работы проводят в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта. Ее осуществляют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Минтранс Подмосковья отмечает, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Октябрьского проспекта на 35%, а время проезда по автодороге сократится на 20-30 минут.

«В настоящий момент строители приступили к устройству свай под опоры искусственного сооружения — проведено погружение пробных свай. Работы проводятся по современным технологиям, чтобы минимизировать динамическое воздействие на близлежащие постройки. Всего предстоит провести устройство 821 сваи для 15 опор путепровода. Работы планируется завершить до конца 2022 года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство путепровода на этом участке необходимо. Благодаря ему будут перераспредены транспортные потоки в районе загруженных перекрестков на ул. Красной и Смирновской, что улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта. Завершить строительство путепровода и открыть движение планируют в конце 2023 года.

Одновременно на участке реконструкции ведут строительство новой ливневой канализации, переустройство инженерных коммуникаций, устройство пешеходных зон и укладку асфальтобетонного покрытия на боковых проездах.

В конце июля приступят к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении с ул. Красной.

Участок реконструкции по первому этапу определен от пересечения ул. Власова и Октябрьского проспекта до подхода к путепроводу через железнодорожные пути с поворотом на ул. Волковскую. Протяженность участка реконструкции — 1,5 километра по основному ходу и порядка трех километров по боковым проездам и съездам.

Проект предусматривает увеличение количества полос движения от четрыех до восьми. Здесь также построют два подземных пешеходных перехода, проведут устройство трех светофорных объектов и семи автобусных остановок.

Заказчиком работ выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Подрядчик — АО «Стройторансгаз».