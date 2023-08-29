29 августа 2023, 06:30
Путепровод на Волковском шоссе в Мытищах построят в 2024 году
К 2024 году на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в Мытищах построят путепровод. Конкурс на поиск подрядчика работ продлится до 11 сентября.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи» — рассказал министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
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В техническом задании прописана реконструкция улицы Мира, Волковского шоссе и кольцевого пересечения, а также строительство съездов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.
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