Путепровод на трассе М-5 в Люберцах отремонтируют к концу октября
Строители опередили графики ремонта путепровода в сторону Москвы, находящегося на трассе М-5 в районе Люберец. Работу завершат не позднее 25 октября.
Об этом сообщили в «Центравтомагистрали». На путепроводе заменят асфальт и деформационные швы.
Сразу после этого временных неудобств, вызванных ремонтом путепровода, не будет.
Не ограничивая движение машин по полосам, выполнить работы невозможно. Затруднения в движении неизбежны, пока идет ремонт
К концу октября отремонтируют левую часть путепровода — ту, которая предусматривает движение в Москву.
А работы на обратном — правом — направлении завершат уже в ноябре.
Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к работам, направленным на обеспечение безопасности движения
Ремонт потребовался из-за высокого износа старого покрытия на путепроводе и появления ям, опасных для автомобилистов.