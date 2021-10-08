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    08 октября 2021, 12:05

    Путепровод на трассе М-5 в Люберцах отремонтируют к концу октября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Строители опередили графики ремонта путепровода в сторону Москвы, находящегося на трассе М-5 в районе Люберец. Работу завершат не позднее 25 октября.

    Путепровод на трассе М-5 в Люберцах отремонтируют к концу октября | Изображение 1

    Об этом сообщили в «Центравтомагистрали». На путепроводе заменят асфальт и деформационные швы.

    Сразу после этого временных неудобств, вызванных ремонтом путепровода, не будет.

    Не ограничивая движение машин по полосам, выполнить работы невозможно. Затруднения в движении неизбежны, пока идет ремонт

    «Центравтомагистраль».

    К концу октября отремонтируют левую часть путепровода — ту, которая предусматривает движение в Москву.

    А работы на обратном — правом — направлении завершат уже в ноябре.

    Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к работам, направленным на обеспечение безопасности движения

    «Центравтомагистраль».

    Ремонт потребовался из-за высокого износа старого покрытия на путепроводе и появления ям, опасных для автомобилистов.