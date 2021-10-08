Путепровод на трассе М-5 в Люберцах отремонтируют к концу октября

Строители опередили графики ремонта путепровода в сторону Москвы, находящегося на трассе М-5 в районе Люберец. Работу завершат не позднее 25 октября.

Об этом сообщили в «Центравтомагистрали». На путепроводе заменят асфальт и деформационные швы.

Сразу после этого временных неудобств, вызванных ремонтом путепровода, не будет.

Не ограничивая движение машин по полосам, выполнить работы невозможно. Затруднения в движении неизбежны, пока идет ремонт «Центравтомагистраль».

К концу октября отремонтируют левую часть путепровода — ту, которая предусматривает движение в Москву.

А работы на обратном — правом — направлении завершат уже в ноябре.

Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к работам, направленным на обеспечение безопасности движения «Центравтомагистраль».

Ремонт потребовался из-за высокого износа старого покрытия на путепроводе и появления ям, опасных для автомобилистов.