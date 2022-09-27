Путепровод на Октябрьском проспекте в Люберцах построят к сентябрю 2023 года | 360°

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Путепровод на Октябрьском проспекте в Люберцах построят к сентябрю 2023 года

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В Люберцах проходит первый этап реконструкции Октябрьского проспекта. Сейчас там началось устройство фундаментов опор путепровода между улицами Красной и Смирновской. Работы проводятся по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Построить путепровод нужно для того, чтобы оказались перераспределены транспортные потоки на загруженных перекрестках, автоматически пропускная способность самого проспекта будет улучшена.

«В настоящий момент продолжается устройство свай под опоры искусственного сооружения, выполнено устройство 33 буронабивных свай из запланированных 156, завершить работы планируется до конца 2022 года. Параллельно строители приступили к устройству фундамента опоры № 8 в районе дома 146 по Октябрьскому проспекту. Сейчас обустраивают монолитный ростверк — верхнюю часть свайного фундамента, затем приступят к сооружению тела опоры. Всего будет проведено устройство 15 опор. Завершить строительство путепровода и открыть движение по нему планируется в сентябре 2023 года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Как сообщили в МТДИ, на участке уже начали строить новую ливневую канализацию, там также появится подземный переход, который будет располагаться на пересечении с улицей Красной. Сейчас обустраивают новые пешеходные зоны, меняют инженерные коммунаикации.

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В целом длина участка, который попал под реконструкцию, составляет полтора километра по основному ходу и примерно 3 километра по боковым проездам. После реализации проекта количество полос возрастет с 4 до 8. Построят два подземных пешеходных перехода, установят новые светофоры и обустроят семь автобусных остановок. Время проезда по этой автодороге автоматически сократится — примерно на полчаса.

Люберцы

Строительство

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