14 марта 2023, 11:49
Путепровод на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят осенью
Продолжается первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, который ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Рабочие смонтировали уже 40% балок на пролетном строении путепровода.
«Строители смонтировали 55 из 140 балок, сейчас они продолжают устройство опор путепровода. Завершить строительство и открыть движение планируется уже в сентябре», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Новый путепровод перераспределит транспортные потоки и разгрузит перекрестки на улицах Красной и Смирновской. Пропускная способность Октябрьского проспекта увеличится, и водители станут быстрее добираться до нужного места.
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Параллельно продолжается строительство новой ливневой канализации, подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной и расширение дорожного полотна.
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