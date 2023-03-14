Подмосковье 14 марта 2023, 11:49 Путепровод на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят осенью

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Продолжается первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, который ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Рабочие смонтировали уже 40% балок на пролетном строении путепровода.

«Строители смонтировали 55 из 140 балок, сейчас они продолжают устройство опор путепровода. Завершить строительство и открыть движение планируется уже в сентябре», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Новый путепровод перераспределит транспортные потоки и разгрузит перекрестки на улицах Красной и Смирновской. Пропускная способность Октябрьского проспекта увеличится, и водители станут быстрее добираться до нужного места.

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Параллельно продолжается строительство новой ливневой канализации, подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной и расширение дорожного полотна.