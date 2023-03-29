Подмосковье 29 марта 2023, 15:29 Путепровод на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят к сентябрю 2023 года Минтранс Подмосковья

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В Люберцах продолжают строительство путепровода на Октябрьском проспекте. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, запустить движение по нему планируют в сентябре 2023 года.

Сейчас завершается устройство свай под опору № 12 путепровода. В разной степени готовности сейчас находятся 11 из 15 опор искусственного сооружения.

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Также продолжается монтаж балок пролетного строения путепровода — уже смонтировано 80 балок из 140, параллельно ведется строительство ливневой канализации.

Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта, которая осуществляется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строительство путепровода перераспределит транспортные потоки в районе загруженных перекрестков на улицах Красной и Смирновской и улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта. Время проезда по дороге сократится на 20–30 минут.

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