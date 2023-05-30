Подмосковье 30 мая 2023, 17:04 Путепровод на Октябрьском проспекте достроят в Люберцах в сентябре Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Строительство путепровода на Октябрьском проспекте продолжается в Люберцах. Рабочие приступили к устройству подпорных стен. Полностью завершить проект планирует к сентябрю.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сейчас строители приступили к работам в районе улицы Смирновской. В это же время продолжают устраивать подпорной стены со стороны Красный улицы. Кроме того, на объекте возводят подземный пешеходный переход, ливневую канализацию и перестраивает коммуникации.

Реклама

Новый путепровод позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить перекрестки на Красной и Смирновской улицах, а также улучшить пропускную способность Октябрьского проспекта. В результате время проезда по дороге сократится на 20-30 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».