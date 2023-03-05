05 марта 2023, 16:59
Путепровод на 26-м километре Можайского шоссе капитально отремонтируют в этом году
Работы по капитальному ремонту эстакады на 26-м километре Можайского шоссе в Одинцове будут завершены в течение года. Их проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».
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Работы по капремонту путепровода стартовали еще в июне прошлого года. В декабре завершили первый этап реконструкции, а на зиму работы приостановили. С наступлением весны дорожники продолжили выполнение масштабного проекта.
«С 1 марта частично перекрыли верхнее строение моста, закрыли для автотранспорта половину эстакады — по направлению в область. Движение осуществляется по второй половине, по одной полосе в каждую сторону», — рассказал директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.
Он добавил, что сейчас ведется разбор путепровода до балок, переустройство деформационных швов. Завершить работы планируется в июне этого года.
Ранее губернатор Воробьев сообщил, что южный дублер МКАД откроют в Подмосковье на год раньше срока.
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