Подмосковье 05 марта 2023, 16:59 Путепровод на 26-м километре Можайского шоссе капитально отремонтируют в этом году Мария Шматкова

Читать 360tv в

Работы по капитальному ремонту эстакады на 26-м километре Можайского шоссе в Одинцове будут завершены в течение года. Их проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Реклама

Работы по капремонту путепровода стартовали еще в июне прошлого года. В декабре завершили первый этап реконструкции, а на зиму работы приостановили. С наступлением весны дорожники продолжили выполнение масштабного проекта.

Мария Шматкова

«С 1 марта частично перекрыли верхнее строение моста, закрыли для автотранспорта половину эстакады — по направлению в область. Движение осуществляется по второй половине, по одной полосе в каждую сторону», — рассказал директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Мария Шматкова

Он добавил, что сейчас ведется разбор путепровода до балок, переустройство деформационных швов. Завершить работы планируется в июне этого года.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что южный дублер МКАД откроют в Подмосковье на год раньше срока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».