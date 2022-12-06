Подмосковье 06 декабря 2022, 14:17 Путепровод между Красной и Смирновской улицами откроют в Люберцах в 2023 году

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Монтаж балок пролета путепровода между Красной и Смирновской улицами начался в Люберцах. Протяженность объекта составит 473 метра, его планируют открыть в сентябре 2023 года.

Глава министерства Алексей Гержик отметил, что рабочие уже смонтировали пять балок из 140, а также приступили к устройству опор.

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«Строительство путепровода перераспределит транспортные потоки в районе загруженных перекрёстков на улицах Красной и Смирновской и улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта», — отметил он.

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В это же время продолжается строительство ливневой канализации и подземного перехода на пересечении с Красной улицей. Реконструкцию проведут на участке от пересечения с улицей Власова и Октябрьского проспекта до подхода к путепроводу через ж/д пути с поворотом на Волковскую улицу. Число полос движений увеличат от четырех до восьми, а для безопасности пешеходов установят подземные переходы, светофоры и остановки.

Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьев в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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